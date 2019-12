Boeing dodal za 11 mesiacov menej než 350 lietadiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 10. decembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal zákazníkom za 11 mesiacov tohto roka menej než 350 lietadiel. To je menej než polovica z počtu lietadiel dodaných za rovnaké obdobie minulého roka. Uviedla to spoločnosť v utorok. Dôvodom je uzemnenie lietadiel 737 MAX pred deviatimi mesiacmi, pričom stroje stále nedostali povolenie na návrat do prevádzky. Odvtedy Boeing síce vyrobil ďalších vyše 300 týchto lietadiel, nemôže ich však dodať zákazníkom.Dodávky od januára do konca novembra dosiahli 345 strojov, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka dodala firma zákazníkom 704 lietadiel. Spoločnosť tak smeruje k najnižšiemu celoročnému objemu dodávok od roku 2008.Počet dodaných lietadiel od Boeingu za 11 mesiacov je menej než polovičný aj v porovnaní s dodávkami od konkurenčného európskeho výrobcu Airbus. Ten za rovnaké obdobie dodal zákazníkom 725 strojov.Výsledok Boeingu je nepriaznivý aj z finančného hľadiska. Zákazníci totiž väčšinu z dohodnutej sumy za objednávku lietadiel platia pri dodávke.Boeing dopláca na uzemnenie svojich lietadiel 737 MAX. Tie úrady po celom svete stiahli z oblohy v marci po dvoch tragických haváriách lietadiel tohto typu v rozpätí necelých piatich mesiacov. Najskôr sa koncom októbra 2018 zrútilo do Jávskeho mora lietadlo 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air a neskôr 10. marca tohto roka havarovalo po štarte z letiska v Addis Abebe lietadlo etiópskej spoločnosti Ethiopian Airlines. Na ich palubách zahynulo všetkých 346 ľudí. Za príčinu havárií je považovaný stabilizačný systém MCAS.Boeing predpokladá, že úpravy systému umožnia opätovnú certifikáciu lietadla 737 MAX už v decembri a opätovné uvedenie do komerčnej prevádzky v januári budúceho roka. Väčšina aerolínií však tomu neverí a vo svojich prognózach počítajú s opätovným nasadením týchto lietadiel až v marci.