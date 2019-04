Boeing dosahuje pokrok v zdokonaľovaní softvéru MCAS

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 18. apríla (TASR) - Americký letecký koncern Boeing po odstavení stoviek lietadiel typu 737 MAX sa podľa vlastných údajov dostáva z problémov. „uviedol v noci na štvrtok na Twitteri šéf Boeingu Dennis Muilenburg. Informoval o tom portál nemeckého denníka FAZ.net.Medzitým už testovacie lietadlo uskutočnilo 120 letov a vo vzduchu bolo vyše 203 hodín so zdokonaleným softvérom MCAS. V utorok (23. 4.) sa má podľa Muilenburga s ním uskutočniť let, ktorý by mal mať zásadný význam pre rozhodnutie amerického leteckého úradu FAA povoliť jeho využívanie.Viac ako 85 % z 50 prevádzkovateľov lietadiel 737 MAX na celom svete už malo príležitosť vidieť na letovom simulátore, ako softvér funguje.