Boeing letiaci do Číny pristál vo Frankfurte pre technický problém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 12. augusta (TASR) - Boeing 747-400 nemeckých aerolínii Lufthansa smerujúci do Šanghaja s 370 pasažiermi na palube sa musel krátko po odlete vrátiť späť do Frankfurtu kvôli technickému problému. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na hovorkyňu aerolínii.Lufthansa tvrdí, že lietadlu nehrozil žiaden nebezpečný stav a piloti sa rozhodli vrátiť v neskorých nedeľňajších hodinách na frankfurtské letisko v rámci "preventívnych opatrení".Posádka sa pred pristátím rozhodla vypustiť palivo a pri pristávacej dráhe čakali hasiči s technikou.Boeing pristál úspešne, Lufthansa bližšie detaily nezverejnila. Cestujúcim ponúkli náhradný let v pondelok.