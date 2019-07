Boeing nevylučuje pozastavenie výroby 737 MAX

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 24. júla (TASR) - Americká spoločnosť Boeing očakáva, že lietadlá 737 MAX sa do prevádzky vrátia najneskôr začiatkom 4. štvrťroka. Šéf spoločnosti Dennis Muilenburg však investorov upozornil, že ak sa súčasné uzemnenie strojov opäť predĺži, je možné, že výrobu 737 MAX ešte viac obmedzia, prípadne dočasne úplne zastavia. Informoval o tom portál CNBC.Pôvodne najpredávanejšie lietadlá Boeingu boli stiahnuté z oblohy v polovici marca. Úrady po celom svete tak reagovali na dve krátko po sebe nasledujúce tragické havárie lietadiel tohto typu. Koncom októbra sa zrútilo do Jávskeho mora lietadlo indonézskych aerolínií Lion Air a o necelých päť mesiacov potom lietadlo leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines. Na palubách strojov zahynulo 346 ľudí. Obidve lietadlá sa zrútili za rovnakých okolností a príčinou má byť systém známy ako MCAS určený na vyrovnávanie stroja počas letu.Boeing prišiel s upraveným softvérom, zatiaľ ho však stále testuje. Očakáva, že Federálny úrad pre letectvo (FAA) ho schváli v septembri a lietadlá sa budú môcť vrátiť do prevádzky krátko na to.V dôsledku uzemnenia lietadiel 737 MAX v marci spoločnosť v apríli znížila produkciu takmer o 20 % na 42 lietadiel mesačne. Muilenburg analytikom povedal, že na tejto úrovni by sa mala udržať aj v nasledujúcich mesiacoch, v budúcom roku by sa však mohla zvýšiť na 57 lietadiel mesačne. To však len v prípade, že stroje 737 MAX sa začiatkom 4. štvrťroka vrátia do prevádzky.Ak sa uzemnenie predĺži, dodal Muilenburg, Boeing môže výrobu lietadla zredukovať ešte viac, prípadne ju zastaviť. "povedal šéf Boeingu.