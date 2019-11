Boeing očakáva, že obnoví dodávky lietadiel 737 MAX v decembri

Lietadlo Boeing 737 Max 8, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 11. novembra (TASR) - Boeing očakáva, že dodávky lietadiel 737 MAX, ktoré sú globálne uzemnené od polovice marca, obnoví v decembri. Aerolínie by podľa koncernu mohli obnoviť komerčnú prevádzku týchto strojov v januári. Akcie Boeingu po týchto správach výrazne posilnili.Investori pozitívne prijali nový časový rozvrh, ktorý signalizuje, že Boeing je už v poslednej fáze získavania povolenia zo strany regulačných úradov pre svoje najlepšie predávané lietadlo. Akcie koncernu si polepšili o vyše 3 %.Boeing má problémy so schválením aktualizácie softvéru, ktorý bol zapletený do oboch pádov lietadiel 737 - v októbri 2018 v Indonézii a v marci 2019 v Etiópii. Koncern s americkým Federálnym úradom pre letectvo (FAA) dokončili testovanie softvéru na simulátore. Proces však ešte stále nie je dokončený. Regulačné úrady ešte stále musia schváliť nový pilotný výcvik a Boeing musí absolvovať certifikačný let.Americké letecké spoločnosti Southwest Airlines a American Airlines minulý týždeň opäť predĺžili termín návratu lietadiel Boeing 737 MAX do prevádzky. Aerolínie zrušili lety týchto strojov až do začiatku marca. Southwest Airlines očakávajú návrat týchto lietadiel do prevádzky 6. marca 2020. American Airlines počítajú s obnovením komerčných letov strojmi 737 MAX 5. marca 2020.