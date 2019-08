Na snímke technici kompletizujú nové lietadlo Boeing 737 Max 8 v závode americkej spoločnosti Boeing v Rentone v štáte Washington. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney/Seattle 15. augusta (TASR) - Americký koncern Boeing odložil uvedenie do prevádzky svojho nového modelu 777X pre lety na veľmi dlhé vzdialenosti. To je ďalšia negatívna správa po kríze strojov 737 MAX.Nový odklad prichádza po tom, ako v auguste uplynulo šesť mesiacov od uzemnenia strojov 737 MAX. A prispeli k nemu aj problémy s oneskorením dodávok motorov pre 777X, čím sa odsúva jeho prvý let do roku 2020.Boeing tak nesplní termín dodávky nového stroja 777 spoločnosti Qantas Airways, ktorá očakáva, že jej umožní prekonať trasu medzi Sydney a Londýnom bez medzipristátia za 21 hodín.Austrálska letecká spoločnosť dúfala v prvé dodávky týchto lietadiel v roku 2022 a chcela spustiť najdlhší komerčný let na svete v roku 2023.„Preskúmali sme harmonogram nášho programu vývoja a potreby klientov čakajúcich na 777X a rozhodli sme sa ho upraviť,“ uviedol hovorca Boeingu Paul Bergman.Dodal, že úprava prispeje k zníženiu rizík vo vývojovom programe a zabezpečí hladší prechod na výrobu nových strojov 777-8. Boeing podľa neho neustále pracuje spolu so súčasnými aj potenciálnymi zákazníkmi na tom, aby splnil ich potreby týkajúce sa flotily.Webová stránka Air Current ako prvá informovala o meškaniach v dodávkach 350-miestnych modelov 777-8 pre lety na veľké vzdialenosti, ktoré mali byť pôvodne uvedené do komerčnej prevádzky v roku 2022.Toto rozhodnutie signalizuje, že inžinieri spoločnosti Boeing zmrazili vývojové práce na verzii 777X s veľmi dlhým doletom. Časové oneskorenie by mohlo ohroziť súboj Boeingu s európskym rivalom Airbus o podiel na trhu s lietadlami na veľmi dlhé vzdialenosti.Airbus, ktorý ponúka verziu A350-1000 s veľmi dlhým doletom aj Boeing už predložili Qantas svoje „najlepšie a konečné“ ponuky pre lietadlá schopné prekonať trasu Sydney-Londýn dlhú 17.000 kilometrov bez medzipristátia.