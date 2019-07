Boeing sľúbil 100 mil. USD pozostalým po haváriách jeho lietadiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 4. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v stredu (3. 7.) oznámil, že poskytne 100 miliónov USD (88,55 milióna eur) na pomoc rodinám obetí po haváriách jeho dvoch strojov 737 MAX lietadiel v Indonézii a Etiópii, a tiež na podporu miestnych samospráv a neziskových organizácií.Vyplatenie tejto sumy bude rozložené na niekoľko rokov a bude nezávislé od výsledku súdnych sporov v súvislosti s haváriami, pri ktorých zahynulo spolu 346 ľudí, uviedol hovorca Boeingu.povedal Boeing.Zdá sa, že Boeing si chce takto napraviť svojktorý v marci poškodil pád lietadla 737 MAX Ethiopian Airlines len päť mesiacov po podobnej havárii rovnakého typu stroja Lion Air v Indonézii.Boeing teraz čelí vyšetrovaniu ministerstva spravodlivosti USA v súvislosti s vývojom modelu 737 MAX, vyšetrovaniam regulačných úradov a viac ako stovke súdnych sporov s rodinami obetí.Suma 100 miliónov dolárov, čo je menej, ako je katalógová cena 737 MAX a Boeing nešpecifikoval, ktoré úrady alebo organizácie dostanú peniaze.Mnohí z cestujúcich na palube lietadla Ethiopian Airlines boli totiž zamestnanci neziskových organizácií alebo sa podieľali na zdravotných, potravinových alebo environmentálnych programoch.Justin Green, právnik z New Yorku, ktorý zastupuje niekoľko obetí etiópskej havárie, uviedol, že ak tieto financie dostanú neziskové organizácie, budú to síce dobre vynaložené peniaze, ale nezastavia súdne spory. A on, ako aj iní právnici budú pokračovať boji za práva klientov.Príčinou havárií boli problémy so systémom riadenia MCAS. Po marcovej tragédii boli Boeingy 737 MAX na celom svete stiahnuté z prevádzky. Regulačné úrady teraz musia najskôr schváliť opravu systému a nový pilotný výcvik predtým, ako sa lietadlá znova vrátia na oblohu.Len minulý mesiac však regulačné úrady identifikovali nový problém, pre ktorý boli lety týchto strojov odložené minimálne do októbra.Boeing rokuje o urovnaní sporu s Lion Air. A ponúkol separátne rokovania rodinám obetí Ethiopian Airlines, ale niektoré z nich už povedali, že nie sú pripravené dohodnúť sa na vyrovnaní. Boeingu tak hrozia dlhé súdne spory.(1 EUR = 1,1293 USD)