Boeing zaúčtuje 4,9 mld. USD na odškodné aerolíniám

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 19. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing si zaúčtuje poplatok vo výške 4,9 miliardy USD (4,37 miliardy eur) na pokrytie prípadných kompenzácií leteckým spoločnostiam, ktoré zrušili tisíce letov pre uzemnenie Boeingu 737 MAX po dvoch haváriách. Vedenie koncernu to oznámilo vo štvrtok (18.7.).Boeing tiež povedal, že problémy s MAX odkroja 5,6 miliardy USD z jeho tržieb a príjmov pred zdanením.Spoločnosť so sídlom v Chicagu ďalej uviedla, že tieto výpočty sú založené na predpoklade, že regulačné úrady začnú s procesom schvaľovania návratu tohto lietadla na oblohu začiatkom 4. štvrťroka. To je ale skôr, ako očakávajú niektorí analytici.Boeing tiež zvýšil svoj odhad výrobných nákladov na stroje MAX o 1,7 miliardy USD, pretože obmedzenie produkcie bude trvať dlhšie, než odhadoval.Koncern stále pracuje na zafixovaní softvéru na riadenie letu. Práve ten zrejme zohral úlohu pri haváriách lietadiel, ktoré patrili spoločnostiam Ethiopian Airlines a Lion Air, a pri ktorých zahynulo 346 ľudí. Po marcovej havárii Ethiopian Airlines regulačné úrady nariadili uzemnenie modelov MAX a Boeing zastavil dodávky nových strojov klientom.Suma 4,9 miliardy USD na kompenzácie nezahŕňa náklady na desiatky súdnych sporov. Boeing si tento týždeň najal odborníka na odškodnenie obetí, ktorý dohliadal na fond pomoci vo výške 50 miliónov USD pre rodiny.A suma -5,6 miliardy USD z tržieb a zisku pred zdanením predstavuje viac ako polovicu vlaňajšieho zisku Boeingu, ktorý dosiahol 10,5 miliardy USD.Napriek uzemneniu Boeing pokračuje vo výrobe modelov MAX, aj keď ju od apríla znížil na 42 z 52 lietadiel za mesiac. Spoločnosť predpokladá, že v roku 2020 ju bude môcť postupne zvýšiť na 57 za mesiac.Boeing odovzdal klientom menej ako 400 lietadiel MAX, ale má objednávky na ďalších zhruba 4500.(1 EUR = 1,1216 USD)