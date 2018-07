Boeing získal zmluvu na dva stroje typu 747-8 pre Air Force One

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a prvá dáma Melanie Trumpová stoja pred prezidentským špeciálom Air Force One po prílete na základni vzdušných síl Jokota pri Tokiu. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Washington 18. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing získal zmluvu na dva stroje typu 747-8 pre prezidentskú flotilu Air Force One. Dodať ich má do decembra 2024. Oznámil to v utorok Pentagon.Zmluve predchádzala neformálna dohoda medzi Boeingom a Bielym domom z februára tohto roka, ku ktorej došlo po tom, ako prezident Donald Trump kritizoval predchádzajúcu dohodu o cene za dodávky lietadiel pre Air Force One vo výške 4 miliárd USD (3,42 miliardy eur). Trump sa posťažoval na sociálnej sieti Twitter, že tietoa pridal:Podľa Bieleho domu nová februárová dohoda ušetrí daňovým poplatníkom viac ako 1,4 miliardy USD, ale tieto úspory nie je možné potvrdiť z nezávislých zdrojov.V rozpočtových dokumentoch leteckých síl, ktoré boli zverejnené vo februári na fiškálny rok 2019, boli odhadované náklady na kúpu týchto lietadiel vo výške 3,9 miliardy USD. Rovnaký rozpočtový dokument z roku 2018, ktorý nebol upravený o infláciu, ukázal cenu 3,6 miliardy USD.Boeingy 747-8s sú navrhnuté tak, aby boli akýmsi leteckým, schopným lietať aj v prípade najhoršieho možného bezpečnostného scenára, ako je jadrová vojna.(1 EUR = 1,1707 USD)