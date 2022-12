Bohatý program, videonávštevy aj mimoriadne voľno. Aj také sú Vianoce v slovenských väzniciach (foto)

Vychádzky mimo ústav

24.12.2022 (Webnoviny.sk) - Atmosféra vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka sa nevyhýba ani slovenským väzenským ústavom.Ako informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská , pre obvinených a odsúdených budú tohtoročné sviatky navyše obohatené nielen o videonávštevy, ale aj o klasické návštevy blízkych osôb, ktoré sa dva roky z dôvodu pandémie nekonali.„Počas celých sviatkov až do 10. januára 2023 bude mimoriadne voľno na opustenie ústavu a povolenie vychádzky mimo ústav na návštevu blízkych osôb na čas najviac 48 hodín udelené 229 väzneným osobám. Z toho 47 osôb opustí brány väzníc s technickým monitorovacím prostriedkom," povedala Kacvinská.Zároveň pripomenula, že podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody možno mimoriadne voľno na opustenie ústavu a povolenie vychádzky mimo ústav na návštevu blízkych osôb udeliť odsúdenému formou disciplinárnej odmeny za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu.Obvinení a odsúdení budú mať počas sviatkov podľa hovorkyne k dispozícii bohatý vianočný program, ktorý pre ne pripravil väzenský personál, ale aj taký, ktorý si navrhli sami.„Počas sviatkov majú väznené osoby možnosť využívať svoj voľný čas na rôzne kultúrno-osvetové činnosti. Pripravené sú rôzne záujmové a športové aktivity, napríklad besedy, rozhovory, kvízy, prednášky, turnaje a súťaže. Do pripraveného vianočného programu sa zapoja aj pozvaní hostia, ktorí svojou prítomnosťou, hudbou a spevom potešia počas sviatkov všetkých za múrmi väzníc," uviedla Kacvinská. Doplnila, že počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24:00.Zároveň Kacvinská pripomenula, že počas sviatkov sa väčšia pozornosť venuje duchovným aktivitám. „Preto je v ústavoch v období pred Vianocami a počas nich vo väčšej miere k dispozícii duchovná služba. Kňazi a pastori budú slúžiť sväté omše, na ktorých sa väznené osoby môžu podľa záujmu individuálne alebo skupinovo zúčastniť. Individuálnou formou budú poskytované rozhovory a spovedanie," vysvetlila hovorkyňa.Slávnostná štedrovečerná večera sa v ústavoch bude podávať od 15:30 do 18:00. „Aj na tieto sviatky je strava prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a najmä zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie mäsitých jedál je počas Štedrého dňa na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby," dodala Kacvinská.K 21. decembru sa v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody nachádza spolu 9980 väznených osôb. Z toho je 1460 obvinených a 8520 odsúdených. V súčasnosti sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádza 51 mladistvých osôb a 405 cudzincov.