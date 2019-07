Bohemiu privítalo na Domaši niekoľko tisíc ľudí

Na archívnej snímke loď Bohemia. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Nová Kelča 25. júla (TASR) – Výletná loď Bohemia sa po 26 rokoch vrátila na Domašu. Preprava lode 90 kilometrov po súši s názvom Guľový blesk bola ukončená vo štvrtok krátko pred 17.00 h, keď sa prepravné vozidlo pristavilo pri vodnej hladine. Niekoľko tisíc divákov privítalo loď potleskom.Druhý prepravný deň sa zaobišiel bez nepríjemností. TASR o tom informoval starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, ktorý loď na trase zo Sečoviec do Novej Kelče sprevádzal. Súprava robila cestou zastávky, aby uvoľnila cestnú premávku. "" povedal Kapraľ.V deň spustenia Bohemie na hladinu by mala loď zároveň absolvovať okružnú jazdu okolo Domaše a zakotviť vo svojom domovskom prístave v rekreačnom stredisku Dobrá. Tam má podľa Kapraľa zotrvať približne tri dni, kým dajú plavidlo do pôvodného stavu. Pre prepravu z nej bola odmontovaná strecha i zábradlie. Akonáhle bude loď kompletná, plánujú ju používať.Do konca leta bude Bohemia premávať na okružnej jazde. Tá má podľa Kapraľa trvať približne hodinu a 20 minút. Plavbou bude turistov sprevádzať zvukový záznam s názvom Historické míľniky vodného diela v kontexte doby. "" upresnil Kapraľ. Dodal, že už počas budúcoročnej sezóny by mala loď na Domaši fungovať ako pravidelná doprava.