Boj kandidátov na starostu Budapešti je vyrovnaný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. septembra (TASR) - Podpora súčasného starostu Budapešti Istvána Tarlósa a opozičného ľavicového kandidáta Gergelya Karácsonya je dva týždne pred komunálnymi voľbami v Maďarsku vyrovnaná. V prieskume inštitútu Republikon, ktorého aktuálne výsledky zverejnil ľavicový denník Népszava, Tarlósa podporilo 35 a Karácsonya 34 percent opýtaných Budapešťanov.Volieb by sa podľa tohto prieskumu zúčastnilo 68 percent oprávnených voličov. Iba 19 percent povedalo, že sa na voľbách určite nezúčastní a 13 percent je nerozhodnutých.Nezávislý kandidát Róbert Puzsér, a ani mediálna celebrita Krisztián Berki nemajú reálnu šancu na víťazstvo. Puzséra podľa prieskumu Republikonu preferuje päť percent a Berkiho iba jedno percento Budapešťanov.Podľa odhadu inštitútu Nézőpont z minulého týždňa Tarlós získa vo voľbách 64 percent a Karácsony 18 percent hlasov.Karácsony v piatok vyzval premiéra Viktora Orbána, aby odvolal svojich ľudí, ktorí ho tajne fotografujú pri jeho byte a narúšajú podujatia jeho predvolebnej kampane. Odkázal, že predseda vlády by mal zariadiť aj to, aby jeho politickí protivníci neboli odpočúvaní metódami tajnej služby.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)