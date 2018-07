BoJ ponechala úroky aj program nákupu aktív bez zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 31. júla (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby na extrémne nízkej úrovni. Nezmenila ani program masívneho nákupu dlhopisov. Oznámila však, že má v pláne zaviesť flexibilitu do operácií s dlhopismi. BoJ zároveň uviedla, že má v úmysle udržať svoje sadzby nízke dlhšie obdobie.Menový výbor ponechal kľúčový úrok v zápornom pásme na úrovni -0,1 %. Cieľom negatívneho úroku je prinútiť komerčné banky, aby peniaze radšej požičiavali a podporili tak investície a rast hospodárstva.BoJ ponechala bez zmeny aj program nákupu aktív, do ktorého investuje mesačne 80 biliónov jenov (616,38 miliardy eur). BoJ bude nakupovať japonské vládne dlhopisy, aby udržala ich výnosy na nízkej úrovni. Konkrétne banka chce, aby sa výnos z desaťročných dlhopisov držal okolo úrovne nula percent.Čo sa týka ekonomiky, BoJ znížila odhad rastu inflácie v roku 2018 na 1,1 % z 1,3 %, v nasledujúcom na 1,5 % z 1,8 % a v roku 2020 na 1,6 % z 1,8 %.Zároveň banka ponechala bez zmeny odhad rastu ekonomiky v aktuálnom finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2019, aj v nasledujúcom roku, a to na úrovni 0,8 %.(1 EUR = 129,79 JPY)