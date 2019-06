Boj proti hybridným hrozbám si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu

Prístav v Helsinkách, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 27. júna (TASR) – Fínsko chce počas svojho nadchádzajúceho predsedníctva v EÚ hovoriť najmä o hodnotách, a nie o hrozbách. Uviedol to vo štvrtok šéf fínskej diplomacie Pekka Haavisto na stretnutí so zástupcami európskych médií v Helsinkách.Súčasne pozval novinárov do Európskeho centra pre boj proti hybridným hrozbám, ktoré sídli vo fínskej metropole.Hybridné hrozby nie sú podľa Haavista novým fenoménom, ale od vypuknutia konfliktu na Ukrajine v roku 2014 sú oveľa citeľnejšie a intenzívnejšie. Zásluhou moderných technológií pritom ovplyvňujú volebné procesy, médiá a celú spoločnosť a neraz vedú k radikalizácii občanov a celých skupín.povedal Haavisto. Fínsko ani iné európske krajiny nie sú podľa neho, ktorých sa dianie vo svete netýka. V boji proti hybridným hrozbám sa musia angažovať nielen vlády jednotlivých štátov, ale aj médiá a občianska spoločnosť, uviedol fínsky minister.Pripomenul, že nezávislé Európske centrum pre boj proti hybridným hrozbám túto úlohu plní nielen vo Fínsku, ale v spolupráci s Európskou úniou a NATO aj v širšom európskom meradle. Do organizácie patrí 22 európskych štátov; o členstvo sa v súčasnosti uchádza Čierna Hora a tento krok zvažujú aj ďalšie krajiny. Centrum okrem iných aktivít pripravuje medzinárodné cvičenia, ktoré majú zosúladiť spoločnú reakciu na fiktívne hybridné útoky.Podľa Haavista takéto útoky využívajú všetky veľmoci, v konkrétnej rovine ich však EÚ pociťuje najmä zo strany Ruska, čo podľa neho začalo byť citeľné po vypuknutí migračnej krízy.(spravodajca TASR Jaromír Novak)