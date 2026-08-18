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18. augusta 2026
Boj s požiarmi sa v časti Európy zlepšuje, vo Francúzsku ľudia vypískali premiéra
Tagy: lesné požiare v Belgicku Lesné požiare v Grécku Lesné požiare v Portugalsku lesné požiare v Španielsku lesné požiare vo Francúzsku
V španielskom Aragónsku úrady vyjadrili opatrný optimizmus v boji s rozsiahlym požiarom, ktorý za uplynulý týždeň spálil viac ako 17-tisíc hektárov. Väčšiu časť požiaru sa podľa nich podarilo stabilizovať ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - V španielskom Aragónsku úrady vyjadrili opatrný optimizmus v boji s rozsiahlym požiarom, ktorý za uplynulý týždeň spálil viac ako 17-tisíc hektárov. Väčšiu časť požiaru sa podľa nich podarilo stabilizovať a plamene už zrejme neohrozujú ani dva historické kláštory.
Hasiči vo viacerých európskych krajinách naďalej bojujú s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Belgicko zasiahli najhoršie požiare za ostatných sto rokov, v Španielsku zhorelo viac ako 17-tisíc hektárov a stovky hasičov zasahujú aj v Portugalsku. V Grécku sa podarilo dostať pod kontrolu požiare, ktoré si vyžiadali dva ľudské životy.
Najvážnejšia situácia v Belgicku je v prírodnej rezervácii Hautes Fagnes na východe krajiny, kde oheň zasiahol približne 3 000 hektárov. Plamene sa zastavili pred nemeckou hranicou, úrady však upozorňujú, že požiar ešte nie je pod kontrolou a môže sa ďalej šíriť.
Situáciu hasičom čiastočne uľahčil dážď. S požiarom bojuje približne 500 hasičov a členov záchranných zložiek. Nemecko oznámilo, že Belgicku vyšle na pomoc dva vojenské vrtuľníky určené na hasenie požiarov. V nemeckom meste Monschau pri hraniciach úrady nariadili evakuáciu približne 30 obyvateľov. „Nikdy som nič také nevidel,“ povedal miestny obyvateľ Ulrich Mertens, ktorý spolu s manželkou a dvoma psami opustil dom po tom, ako okolie zahalil dym. „Rozhodne to nebol žiadny malý požiar.“
V španielskom Aragónsku úrady vyjadrili opatrný optimizmus v boji s rozsiahlym požiarom, ktorý za uplynulý týždeň spálil viac ako 17-tisíc hektárov. Väčšiu časť požiaru sa podľa nich podarilo stabilizovať a plamene už zrejme neohrozujú ani dva historické kláštory.
Vo Francúzsku sa podarilo dostať pod kontrolu niekoľkodňový požiar v prírodnej rezervácii v pobrežnom departemente Pas-de-Calais. Oheň zasiahol približne 190 hektárov vegetácie na dunách v oblasti Mont Saint-Frieux a zničil jeden dom, nevyžiadal si však obete.
Požiare vyvolávajú vo Francúzsku aj rastúcu nespokojnosť s reakciou úradov. Premiéra Sébastiena Lecornua počas návštevy obce v departemente Gironde, kde zhorelo 183 domov, vypískalo približne 200 ľudí oblečených v čiernom. Časť obyvateľov tvrdí, že úrady pri hasení uprednostňovali luxusný polostrov Cap-Ferret, obľúbený medzi bohatšími Parížanmi, pred ochranou domov miestnych ľudí.
Prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že oblasti postihnuté požiarmi v juhofrancúzskom departemente Var dostanú rovnakú finančnú pomoc ako zasiahnuté oblasti na juhozápade krajiny. Lecornu už pre juhozápad oznámil pomoc vo výške 12 miliónov eur. Celkové náklady štátu vrátane dočasných daňových a odvodových úľav by podľa premiéra mohli prekročiť 100 miliónov eur.
V Grécku hasiči z veľkej časti uhasili dva požiare na ostrove Salamina neďaleko Atén. Oheň si vyžiadal dva ľudské životy a takmer 600 ľudí museli z ostrova evakuovať loďami. Požiare vypukli v nedeľu v blízkosti pláží a pre silný vietor sa podľa hasičov rozšírili už za sedem minút. Starší manželský pár zostal uväznený v blízkosti svojho domu a zahynul.
S rozsiahlymi požiarmi bojuje aj sever Portugalska. Stovky hasičov zasahujú pri dvoch požiaroch, pričom väčší z nich v oblasti Torre de Moncorvo spálil najmenej 900 hektárov. Ďalší požiar vypukol pri meste Ponte de Lima.
Zdroj: SITA.sk - Boj s požiarmi sa v časti Európy zlepšuje, vo Francúzsku ľudia vypískali premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči vo viacerých európskych krajinách naďalej bojujú s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Belgicko zasiahli najhoršie požiare za ostatných sto rokov, v Španielsku zhorelo viac ako 17-tisíc hektárov a stovky hasičov zasahujú aj v Portugalsku. V Grécku sa podarilo dostať pod kontrolu požiare, ktoré si vyžiadali dva ľudské životy.
Najvážnejšia situácia v Belgicku je v prírodnej rezervácii Hautes Fagnes na východe krajiny, kde oheň zasiahol približne 3 000 hektárov. Plamene sa zastavili pred nemeckou hranicou, úrady však upozorňujú, že požiar ešte nie je pod kontrolou a môže sa ďalej šíriť.
Situáciu hasičom čiastočne uľahčil dážď. S požiarom bojuje približne 500 hasičov a členov záchranných zložiek. Nemecko oznámilo, že Belgicku vyšle na pomoc dva vojenské vrtuľníky určené na hasenie požiarov. V nemeckom meste Monschau pri hraniciach úrady nariadili evakuáciu približne 30 obyvateľov. „Nikdy som nič také nevidel,“ povedal miestny obyvateľ Ulrich Mertens, ktorý spolu s manželkou a dvoma psami opustil dom po tom, ako okolie zahalil dym. „Rozhodne to nebol žiadny malý požiar.“
Uprednostnili luxusný polostrov?
V španielskom Aragónsku úrady vyjadrili opatrný optimizmus v boji s rozsiahlym požiarom, ktorý za uplynulý týždeň spálil viac ako 17-tisíc hektárov. Väčšiu časť požiaru sa podľa nich podarilo stabilizovať a plamene už zrejme neohrozujú ani dva historické kláštory.
Vo Francúzsku sa podarilo dostať pod kontrolu niekoľkodňový požiar v prírodnej rezervácii v pobrežnom departemente Pas-de-Calais. Oheň zasiahol približne 190 hektárov vegetácie na dunách v oblasti Mont Saint-Frieux a zničil jeden dom, nevyžiadal si však obete.
Požiare vyvolávajú vo Francúzsku aj rastúcu nespokojnosť s reakciou úradov. Premiéra Sébastiena Lecornua počas návštevy obce v departemente Gironde, kde zhorelo 183 domov, vypískalo približne 200 ľudí oblečených v čiernom. Časť obyvateľov tvrdí, že úrady pri hasení uprednostňovali luxusný polostrov Cap-Ferret, obľúbený medzi bohatšími Parížanmi, pred ochranou domov miestnych ľudí.
Oheň sa rozšíril za sedem minút
Prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že oblasti postihnuté požiarmi v juhofrancúzskom departemente Var dostanú rovnakú finančnú pomoc ako zasiahnuté oblasti na juhozápade krajiny. Lecornu už pre juhozápad oznámil pomoc vo výške 12 miliónov eur. Celkové náklady štátu vrátane dočasných daňových a odvodových úľav by podľa premiéra mohli prekročiť 100 miliónov eur.
V Grécku hasiči z veľkej časti uhasili dva požiare na ostrove Salamina neďaleko Atén. Oheň si vyžiadal dva ľudské životy a takmer 600 ľudí museli z ostrova evakuovať loďami. Požiare vypukli v nedeľu v blízkosti pláží a pre silný vietor sa podľa hasičov rozšírili už za sedem minút. Starší manželský pár zostal uväznený v blízkosti svojho domu a zahynul.
S rozsiahlymi požiarmi bojuje aj sever Portugalska. Stovky hasičov zasahujú pri dvoch požiaroch, pričom väčší z nich v oblasti Torre de Moncorvo spálil najmenej 900 hektárov. Ďalší požiar vypukol pri meste Ponte de Lima.
Zdroj: SITA.sk - Boj s požiarmi sa v časti Európy zlepšuje, vo Francúzsku ľudia vypískali premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: lesné požiare v Belgicku Lesné požiare v Grécku Lesné požiare v Portugalsku lesné požiare v Španielsku lesné požiare vo Francúzsku
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