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17. júla 2026
Boje medzi USA a Iránom pokračujú šiesty deň, hlavným cieľom sa stáva civilná infraštruktúra
Podľa iránskej vlády si obnovené americké útoky vyžiadali už najmenej tridsať obetí medzi civilným obyvateľstvom. Spojené štáty v piatok už
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17.7.2026 (SITA.sk) - Podľa iránskej vlády si obnovené americké útoky vyžiadali už najmenej tridsať obetí medzi civilným obyvateľstvom.
Spojené štáty v piatok už šiesty deň útočili na Irán, zatiaľ čo Teherán obvinil americké sily z útokov na civilné objekty a pohrozil odvetou proti civilnej infraštruktúre v regióne.
Americká armáda oznámila, že počas najnovšieho útoku zasiahla „desiatky iránskych vojenských cieľov“. Irán v piatok ráno potvrdil útoky na letisko a železničnú stanicu na svojom území a tiež zásahy dvoch mostov, ktoré si vyžiadali sedem obetí.
Teherán už skôr varoval, že zasiahne infraštruktúru v regióne, ak Washington splní hrozby prezidenta Donalda Trumpa a bude útočiť na elektrárne a mosty v Iráne.
„Oficiálne vyhlasujem, že ak Američania zasiahnu infraštruktúru Islamskej republiky, potom sa všetka infraštruktúra v regióne stane legitímnym cieľom Iránu,“ citovala štátna televízia vysokého predstaviteľa iránskych ozbrojených síl.
Irán odpovedal na americké útoky na svoju infraštruktúru údermi proti spojencom USA v Perzskom zálive. Katar a Kuvajt v piatok oznámili, že čelia raketovým útokom; novinári AFP v katarskej Dauhe počuli niekoľko výbuchov. V Bahrajne Teherán „v reakcii na nepriateľské útoky na mestskú infraštruktúru a nevinných ľudí“ zasiahol americké vrtuľníky a lietadlá na vojenskej základni, informovali iránske médiá.
Útoky prišli deň potom, ako Revolučné gardy oznámili zásah americkej základne v Jordánsku balistickými raketami v reakcii na údajný americký útok pri detskej onkologickej nemocnici neďaleko Ahvázu na juhozápade Iránu.
Islamabad bude „naďalej presviedčať všetky strany, aby ukončili násilie a obnovili technické rokovania“ v súlade s memorandom, ktoré Pakistan pomohol sprostredkovať minulý mesiac, reagoval na stupňujúcu sa intenzitu obnovených bojov pakistanský rezort diplomacie.
Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf však varoval, že dohoda „má zmysel len vtedy, keď jej ustanovenia platia a dodržiavajú sa“. Podľa iránskej vlády si obnovené americké útoky vyžiadali už najmenej tridsať obetí.
Zdroj: SITA.sk - Boje medzi USA a Iránom pokračujú šiesty deň, hlavným cieľom sa stáva civilná infraštruktúra © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty v piatok už šiesty deň útočili na Irán, zatiaľ čo Teherán obvinil americké sily z útokov na civilné objekty a pohrozil odvetou proti civilnej infraštruktúre v regióne.
Americká armáda oznámila, že počas najnovšieho útoku zasiahla „desiatky iránskych vojenských cieľov“. Irán v piatok ráno potvrdil útoky na letisko a železničnú stanicu na svojom území a tiež zásahy dvoch mostov, ktoré si vyžiadali sedem obetí.
Oko za oko
Teherán už skôr varoval, že zasiahne infraštruktúru v regióne, ak Washington splní hrozby prezidenta Donalda Trumpa a bude útočiť na elektrárne a mosty v Iráne.
„Oficiálne vyhlasujem, že ak Američania zasiahnu infraštruktúru Islamskej republiky, potom sa všetka infraštruktúra v regióne stane legitímnym cieľom Iránu,“ citovala štátna televízia vysokého predstaviteľa iránskych ozbrojených síl.
Odveta naprieč regiónom
Irán odpovedal na americké útoky na svoju infraštruktúru údermi proti spojencom USA v Perzskom zálive. Katar a Kuvajt v piatok oznámili, že čelia raketovým útokom; novinári AFP v katarskej Dauhe počuli niekoľko výbuchov. V Bahrajne Teherán „v reakcii na nepriateľské útoky na mestskú infraštruktúru a nevinných ľudí“ zasiahol americké vrtuľníky a lietadlá na vojenskej základni, informovali iránske médiá.
Útoky prišli deň potom, ako Revolučné gardy oznámili zásah americkej základne v Jordánsku balistickými raketami v reakcii na údajný americký útok pri detskej onkologickej nemocnici neďaleko Ahvázu na juhozápade Iránu.
Bezcenné memorandum
Islamabad bude „naďalej presviedčať všetky strany, aby ukončili násilie a obnovili technické rokovania“ v súlade s memorandom, ktoré Pakistan pomohol sprostredkovať minulý mesiac, reagoval na stupňujúcu sa intenzitu obnovených bojov pakistanský rezort diplomacie.
Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf však varoval, že dohoda „má zmysel len vtedy, keď jej ustanovenia platia a dodržiavajú sa“. Podľa iránskej vlády si obnovené americké útoky vyžiadali už najmenej tridsať obetí.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Boje medzi USA a Iránom pokračujú šiesty deň, hlavným cieľom sa stáva civilná infraštruktúra © SITA Všetky práva vyhradené.
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