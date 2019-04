Boje o Tripolis si vyžiadali už vyše 200 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 18. apríla (TASR) - Najmenej 205 ľudí už zahynulo a ďalších 913 osôb utrpelo zranenia v pokračujúcich bojoch o ovládnutie líbyjskej metropoly Tripolis. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyhlásila, že vysiela do Líbye zdravotníkov vrátane chirurgov, ktorých je tam vzhľadom na rastúci počet zranených nedostatok.Boje vypukli 4. apríla, keď jednotky samozvanej Líbyjskej národnej armády pod velením poľného maršala Chalífu Haftara spustili ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli Vláda národnej jednoty, uznaná Organizáciou Spojených národov.Podľa OSN konflikt medzi Haftarovou armádou a vládnymi silami okrem strát na životoch spôsobil aj to, že o strechu nad hlavou prišlo približne 25.000 ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy.