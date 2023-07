Boje v Bachmute patria medzi najintenzívnejšie na fronte, ukrajinské sily pokračujú so svojou protiofenzívou

Pretrvávajúca ukrajinská protiofenzíva

Vzdanie sa Bachmutu je neprijateľné

8.7.2023 (SITA.sk) - Boje vo východoukrajinskom Bachmute boli za ostatných sedem dní medzi, tvrdí britské ministerstvo obrany Ukrajinské sily pokračujú so svojou protiofenzívou v Rusmi okupovanom meste a dosahujú stabilné zisky severne aj južne od neho. Ruskí bojovníci majú veľmi pravdepodobne problémy so slabou morálkou.Problém taktiež môže byť aj zmes rôznych jednotiek, obmedzená schopnosť nájsť a zasiahnuť ukrajinské delostrelectvo. Konštatuje ministerstvo vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine. Informuje o tom na svojej webstránke denník The Guardian.Ruské vedenie podľa Londýna takmer určite vníma vzdanie sa Bachmutu za politicky neprijateľné. Mesto má symbolický význam ako jeden z mála ruských ziskov za ostatných 12 mesiacov.Britská rozviedka konštatuje, že je však veľmi pravdepodobné, že neexistuje veľa rezerv, ktoré by sa mohli bachmutskému sektoru venovať.