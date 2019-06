Bojnice ku koncu minulého roka dlžili 113.362 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 7. júna (TASR)- Celkový dlh Bojníc k 31. decembru minulého roka predstavoval 113.362 eur. Celková úverová zadlženosť kúpeľného mesta tak predstavovala 4,72 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2018, ktorý na svojom poslednom rokovaní schválili tamojší mestskí poslanci.Samospráva eviduje celkovo tri úvery, a to na časť modernizácie verejného osvetlenia, rekonštrukciu ulice 1. mája a rekonštrukciu zariadenia pre seniorov. Do celkového úverového zaťaženia nezapočítala úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytových domov, ktoré splácajú vo svojom nájomnom ich obyvatelia.Celkové príjmy mesta k 31. decembru minulého roka predstavovali 5.274.893 eur, celkové výdavky boli na úrovni 4.832.699 eur. Kúpeľné mesto tak uzatvorilo hospodárenie v minulom roku s prebytkom vo výške 442.194 eur. Po vylúčení prostriedkov na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácií na investičné akcie, ktoré mesto nemohlo vlani realizovať a 70.000 eur ako finančnej náhrady za výrub stromov, presunulo do rezervného fondu 315.508,45 eura a do fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov 849,33 eura.