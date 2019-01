Bojnice obnovia príspevok pri narodení dieťaťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Bojnice 23. januára (TASR)- Mesto Bojnice obnoví vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa. Schválilo už aj miestnu normu, ktorá upravuje podmienky vyplácania príspevku, do platnosti vstúpila tento mesiac."Dôvod bol jednoduchý, v okolitých mestách, dedinách a mestách po Slovensku je toto už, dá sa povedať, pravidlom. My sme nemali takúto finančnú podporu pre mladé rodiny. Zhodli sme sa na tom, že je to akési gesto pozornosti voči občanom a istým spôsobom by sme chceli aj motivovať ľudí, ktorí žijú u nás, ale nemajú tu trvalý pobyt, aby sa naň prihlásili a zase recipročne sa to vráti mestu vo výške podielových daní," spomenul predkladateľ návrhu a bojnický mestský poslanec Maroš Greschner. Ten zároveň podľa svojich slov predpokladá, že mesto bude príspevok do budúcna zvyšovať.Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) však podľa Greschnera mohlo byť schválené už minulý rok, nakoľko išlo o aktivitu poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia. "Mestský úrad nepripravil materiál tak, aby mohlo byť toto VZN schválené," zdôvodnil."Na základe poslaneckého návrhu pripravil mestský úrad návrh VZN o príspevku pri narodení dieťaťa. Toto VZN nebolo jednoduché pripraviť, pretože v poslaneckom návrhu nebolo zadefinované, že to má byť práve VZN. Hľadali sme preto viaceré možnosti, aby to bolo v súlade so zákonom," reagoval prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka.Pri narodení bude mesto poskytovať jednorazový príspevok vo výške 100 eur rodičom dieťaťa za podmienky, že dieťa bude mať trvalý pobyt v Bojniciach alebo minimálne jeden z rodičov alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti, bude mať taktiež trvalý pobyt v meste Bojnice. Dieťa sa tiež podľa návrhu musí dožiť minimálne 28 dní. Ďalšou z podmienok je, že osoba, teda poberateľ príspevku, nesmie mať žiadne dlžoby voči mestu. Podľa odhadu radnice sa obyvateľom Bojníc ročne narodí približne 40 detí.