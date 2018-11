Bojnický zámok sa opäť odeje do vianočného šatu

Pohľad na Bojnický zámok, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Pohľad na Bojnický zámok, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 22. novembra (TASR) - Priestory Bojnického zámku sa po roku opäť zaplnia vôňou ihličia vianočných stromčekov. Už tradične sa tak stane počas podujatia Svätý Mikuláš a Vianoce na zámku, ktoré každoročne priláka do Bojníc množstvo domácich i zahraničných návštevníkov. Zažiť zámok odetý vo vianočnom šate budú môcť záujemcovia od 6. decembra do 5. januára, informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková."Sviatočné obdobie sa začne 6. decembra príchodom svätého Mikuláša. Ten spoločne s anjelom a čertom bude až do 9. decembra rozdávať detským návštevníkom zámku sladké balíčky. Prehliadkovú trasu múzea doplní bohatá vianočná výzdoba v podobe živých vianočných stromčekov, girlánd i ikebán," načrtla Gordíková.K atmosfére vianočných sviatkov na Bojnickom zámku podľa nej prispejú aj zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, ktoré vyzdobia výklenky schodiskovej veže zámku vlastnoručne pripravenými obrazmi a dekoráciami.Múzeum Bojnice bude otvorené denne okrem pondelkov, 26. decembra i 1. januára 2019.