Bojovníci IS sa na videu vyhrážali tureckému prezidentovi

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 11. júla (TASR) - Džihádistická skupina Islamský štát (IS) sa prostredníctvom propagandistického videozáznamu vyhrážala tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, píše vo štvrtok agentúra DPA.hovorí v turečtine jeden z militantov sprevádzaný dvoma mužmi s automatickými puškami.V pozadí mužov so zahalenými tvárami je nainštalovaná vlajka IS a odpaľovač rakiet. Muži ďalej vo videu, ktoré militanti zverejnili v stredu, prisahali vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu.hovorí muž odkazujúc na Erdogana.Samotný abú Bakr Baghdádí sa na propagandistickom videu IS objavil naposledy v apríli. Bolo to prvýkrát za posledných päť rokov.Posledný veľký útok, ktorý IS spáchal na území Turecka, sa odohral v roku 2017 počas novoročných osláv. V istanbulskom nočnom klube pri ňom zahynulo 39 ľudí.