Boko Haram pri útoku na mesto Rann zabilo najmenej 60 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lagos/Berlín 1. februára (TASR) - Najmenej 60 ľudí prišlo o život pri útokoch, ktoré sa začiatkom tohto týždňa odohrali v meste Rann v nigérijskom štáte Borno ležiacom pri hraniciach s Kamerunom. Na základe svedeckých výpovedí a satelitných snímok o tom v piatok informovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).Príslušníci islamistických milícií podpálili v meste Rann stovky domov a prístreškov. Riaditeľ nigérijskej sekcie AI Osai Ojigho označil pondelňajší útok za "mohutný" a dodal, že väčšina mesta Rann je zničená.Udalosti v meste Rann sú podľa hodnotenia AI jedným z najkrvavejších útokov tejto islamistickej formácie za desať rokov jej ozbrojeného boja.Podľa dostupných informácií do mesta Rann prenikla skupina príslušníkov Boko Haram na motocykloch. Následne začali podpaľovať budovy a vraždiť ľudí, ktorí z nich vybiehali. Ďalší obyvatelia mesta prišli o život na úteku.AI má na základe satelitných snímok podozrenie, že väčšina vypálených objektov bola postavená okolo roku 2017 a zrejme slúžili na ubytovanie vnútorne presídlených osôb, ktoré prišli do mesta Rann, aby boli v bezpečí. V miestnych táboroch pre utečencov žilo okolo 40.000 ľudí, ktorí zápasili s nedostatkom potravín a podvýživou. Preprava humanitárnej pomoci do tohto regiónu je problematická vzhľadom na zlú bezpečnostnú situáciu i ťažko prejazdné cesty.Islamisti z Boko Haram spáchali najnovší masaker v meste Rann dva týždne po tom, ako toto mesto ovládli a vyhnali z neho nigérijských vojakov. Cieľom islamistov bolo dokázať, že sú stále dostatočne silní na to, aby obsadzovali armádne základne, uviedla agentúra Reuters.Ojigho dodal, že podľa výpovedí očitých svedkov nigérijskí vojaci opustili svoje posty deň pred útokom. "To svedčí o úplnom zlyhaní úradov pri ochrane civilistov," vyhlásil.Príslušníci Boko Haram, hlásiaci sa k sunnitskej vetve islamu, terorizujú severovýchodnú časť Nigérie a priľahlé oblasti v susedných štátoch od roku 2009. Ich útoky si podľa odhadov vyžiadali najmenej 20.000 mŕtvych a viac ako dva milióny ľudí vyhnali z ich domovov.Útok na mesto Rann je vážnou výzvou pre prezidenta Muhammada Buhariho, ktorý sa chce o dva týždne pokúsiť o znovuzvolenie. Jeho úrad pritom svojho času deklaroval, že Boko Haram bol "rozdrvený" či "prakticky porazený". Nigérijská armáda je však často terčom kritiky za údajnú nízku bojovú morálku a nedostatočnú podporu a ochranu civilného obyvateľstva.