Bol si dobrý tvrdý obchodník. Všetko, čo si sľúbil, si dodržal, vypovedal svedok v kauze vraždy mafiána Niguta

Výpovede svedkov z kriminálneho prostredia

Objednávka vraždy





Pozostatky príslušníka východoslovenského podsvetia Róberta Niguta polícia vykopala 14. júla 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Najvyšší súd SR potvrdil v apríli 2018 Nigutovi doživotný trest za členstvo v zločineckej skupine Róberta Okoličányho a viacero vrážd. Už vtedy bol však nezvestný a konalo sa proti nemu ako proti ušlému, pričom hľadaný bol aj Interpolom. Nigut zmizol v roku 2013 po tom, čo sa mu v lokalite Jahodná pri Košiciach nepodarilo na objednávku zavraždiť podnikateľa z Gelnice.





25.9.2023 (SITA.sk) - Vypočúvaním dvoch svedkov, ktorých predvolala obhajoba, pokračuje v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie s Radovanom V., obžalovaným za objednávku dvoch úkladných vrážd, a s Ladislavom A., ktorý je obžalovaný za zločin úkladnej vraždy.Pojednávanie prebieha len za prítomnosti prvého obžalovaného, Ladislava A. v neprítomnosti zastupuje advokátka. Senát má vytýčiť aj ďalšie termíny hlavného pojednávania.„O skutkoch z obžaloby neviem vôbec nič, len z médií a zo spisu na súde v Zlíne,“ uviedol svedok Petr Hošek z Českej republiky, ktorý popísal, že skutky z obžaloby zo Slovenska sa dostali do jeho trestného konania v ekonomickej trestnej činnosti. Hovoril o tom, že s obžalovaným Radovanom V. obchodoval so šrotom.Svedok obchodoval v minulosti aj s Jiřím Klanicom, ktorý má byť aktuálne vo výkone trestu. Práve z väzenia mal Klanica, ktorý bol spolupracujúcim obvineným na súde v Česku, napísať v roku 2018, že objasní „všetky mordy na Slovensku“. Svedok nevie o aké vraždy by sa malo jednať.„Vadilo mi, že stále boli samé reklamácie. Bol si dobrý tvrdý obchodník. Všetko, čo si sľúbil, si dodržal,“ uviedol na otázku obžalovaného, ako vychádzali spolu a či mal z neho strach.Pred súd predstúpil aj svedok z kriminálneho prostredia Ivan K., ktorý popísal, že pozná Františka D. ml. približne 15 rokov sprostredkovane cez seredské drogové prostredie a cez neho spoznal neskôr aj obžalovaného Ladislava A.„Obžalovaného som vnímal ako kontaktnú osobu Františka D. ml., bol jeho šofér a pôsobil aj ako jeho ochranka,“ objasnil svedok, ktorý tiež popísal okolnosti dodania vozidla, ktoré malo byť neskôr na východe použité pri vražde.Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry jedna objednávka vraždy bola dokonaná zastrelením príslušníka východoslovenského podsvetia Róberta Niguta obžalovaným Ladislavom A.Inú objednávku úkladnej vraždy predtým práve Nigut nedokonal, keď neúspešne strieľal neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána Kakalejčíka.Obidvaja obžalovaní pred súdom vinu popreli. Svedok a poškodený Kakalejčík vo februári na pojednávaní povedal, že neverí, že by si objednávku jeho vraždy objednal obžalovaný Radovan V.Skutky sa podľa obžaloby stali v roku 2013 a vzájomne súvisia. „V prípade uznania viny hrozia obžalovaným výnimočné tresty 25 rokov až doživotie,“ dodal prokurátor s tým, že Ladislav A. je už vo výkone trestu odňatia slobody za iné vraždy, kde bol právoplatne odsúdený na 25 rokov, a Radovan V. je vo väzbe.Z vraždy Niguta obvinili pôvodne štyroch ľudí, okrem Radovana V. a Ladislava A. aj Františka D. ml. a Juraja B., ktorí spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.