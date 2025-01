Bola jasná noc, ako sa to mohlo stať? Trump kritizuje riadiacu vežu, že neodklonila vrtuľník

Trump viní vrtuľník a riadiacu vežu

V akcii je asi 300 záchranárov

30.1.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump má podrobné informácie o stredajšom leteckom nešťastí vo Washingtone, pri ktorom sa pristávajúce lietadlo zrazilo s letiacou helikoptérou.Zatiaľ čo iní predstavitelia zdôrazňovali, že čakajú na vyšetrovanie, šéf Bieleho domu na sociálnych sieťach kritizoval riadenie letovej prevádzky. „Lietadlo bolo v perfektnej a bežnej línii priblíženia sa k letisku. Vrtuľník letel dlho priamo na lietadlo. Bola jasná noc, svetlá na lietadle svietili,“ napísal Trump na platforme Truth Social.„Prečo vrtuľník nešiel hore alebo dole, alebo sa neotočil? Prečo riadiaca veža nepovedala helikoptére, čo má robiť, namiesto otázky, či vidí lietadlo? Toto je zlá situácia, ktorá vyzerá tak, že sa jej dalo zabrániť,“ dodal Trump.Lietadlo so 64 ľuďmi na palube sa zrútilo do rieky Potomac vo Washingtone v stredu večer o zhruba 21:00 miestneho času po tom, ako sa vo vzduchu zrazilo s vojenským vrtuľníkom pri Letisku Ronalda Reagana. Spoločnosť American Airlines, ktorej dcérska firma let prevádzkovala, uviedla, že „na palube lietadla bolo 60 pasažierov a štyria členovia posádky".Predstaviteľ americkej armády uviedol, že do kolízie s lietadlom sa dostal vrtuľník Black Hawk s tromi vojakmi. Šéf washingtonských hasičov John Donnelly na tlačovom brífingu povedal, že v „extrémne drsných" podmienkach pracuje približne 300 záchranárov. S odvolaním sa na miestne zdroje CBS News uviedla, že sa podarilo nájsť najmenej 18 tiel, zatiaľ čo NBC informovala o viac ako desiatke.