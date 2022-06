Boli ste v autobuse, ktorý havaroval pri Poprade? Polícia žiada, aby ste sa prihlásili (foto)

aktualizované 23. júna 2022, 10:37



23.6.2022 (Webnoviny.sk) -Polícia žiada cestujúcich z autobusu, ktorý v utorok popoludní havaroval medzi Gánovcami a Popradom, aby sa prihlásili na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Poprade alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.Informovala o tom v stredu agentúru SITA hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová , podľa ktorej sa vo veci vykonáva objasňovanie.Nehoda si vyžiadala päť zranených vrátane 58-ročného vodiča. Ten viedol autobus po ceste prvej triedy v smere na Poprad.„Z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel z cesty na trávnatý povrch a spätným zrkadlom narazil do dopravného značenia. Autobus sa zosunul do priekopy, kde narazil do stromu,“ opísala Ligdayová. Pri dopravnej nehode sa vodič a cestujúci zranili iba ľahko. Na polícii sa majú podľa hovorkyne prihlásiť cestujúci, či už boli zranení, alebo nie.