Boli tam ústavnoprávne nedostatky, vysvetľovala Čaputová nevymenovania Huliaka za ministra

28.10.2023 (SITA.sk) - Dôvodom odmietnutia vymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia bolo podľa prezidentky Zuzany Čaputovej to, že práve pri ňom identifikovala ústavnoprávne nedostatky pre vymenovanie, čo v prípade ostatných nominantov „nevzhliadla“. Povedala to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Kľúčová bola teda absencia ústavných dôvodov na to, aby nominanta nemohla vymenovať do funkcie. Prezidentka však vníma polemiku o viacerých menách nových ministrov. Argumentuje však tým, že toto nie je jej vláda.„Toto je vláda, ktorá vzišla z volieb na konci septembra a prezident tu nie je na to, aby korigoval vôľu občanov. Je tu na to, aby zatiahol ručnú brzdu v prípade, keby hrozila kolízia s ústavou z hľadiska riadneho výkonu povinností," vysvetlila.Keby prezidentka odmietla aj ďalšie nominácie na ministrov, skĺzla by do svojvôle či nesympatie občianskeho politického názoru. Hlava štátu taktiež nespochybnila Huliakov poslanecký mandát, avšak ak ide o výkon a menovaciu právomoc hlavy štátu vymenovať niekoho za ministra akéhokoľvek rezortu, do toho vstupuje posudzovanie ústavných nárokov.