Bolívia nasadí proti lesným požiarom supercisternové lietadlo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 24. augusta (TASR) - Bolívijská vláda nasadí proti lesným požiarom, ktoré devastujú východ krajiny, "supercisternové" lietadlo. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie bolívijského prezidenta Eva Moralesa o tom informovala agentúra DPA.Na hasenie požiarov v regióne Chiquitania by malo byť podľa Moralesa použité špeciálne upravené lietadlo typu Boeing 747, ktoré bolívijskej vláde požičala spoločnosť Boeing.Stroj je schopný vypustiť za jeden let až 75.000 litrov vody, pričom denne by mal uskutočniť až štyri takéto lety, spresnil pre denník La Razon bolívijský minister obrany Javier Zavaleta.Stovky rozsiahlych požiarov momentálne ničia lesy a poľnohospodársku pôdu v Brazílii, Bolívii, Peru a Paraguaji. Rozsah požiarov vyvolal nevôľu veľkej časti medzinárodného spoločenstva s environmentálnou politikou brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara.Brazílsky prezident medzitým v piatok avizoval, že dal príkaz armáde, aby sa začala podieľať na hasení požiarov s poukazom na to, že je odhodlaný chrániť amazonský región. Na túto úlohu by malo byť nasadené vojenské lietadlo a 44.000 príslušníkov ozbrojených síl.Bolsonaro v minulosti opakovane označil ochranu dažďového pralesa za prekážku pre ekonomický rozvoj krajiny, pričom z vyvolania požiarov neskôr nepriamo obvinil ochranárske organizácie.