Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 13.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

13. novembra 2025

Bolka Polívku prepustili z nemocnice. Náhradu za neho hľadať nemajú, odkazuje kolegom



Hviezdneho českého umelca Bolka Polívku nedávno prepustili z nemocnice po mozgovej príhode, ktorá ho postihla priamo na javisku. Podľa jeho kolegov sa mu však už darí oveľa ...



Zdieľať
bolek 676x526 13.11.2025 (SITA.sk) - Hviezdneho českého umelca Bolka Polívku nedávno prepustili z nemocnice po mozgovej príhode, ktorá ho postihla priamo na javisku. Podľa jeho kolegov sa mu však už darí oveľa lepšie. Počítajú s ním totiž vo viacerých vystúpeniach. Herec im vraj kládol na srdce, že všetko zvládne a že si náhradu hľadať nemajú. Informuje o tom web TN.cz.


Jednou z akcií, na ktorej má herec Bolek Polívka vystúpiť, je vianočný koncert speváka Ondřeja Rumla s názvom Zabudnutý príbeh, ktorý sa koná 11. decembra v priestoroch pražského Divadla Hybernia. Polívka Rumlovi zdôraznil, nech s ním stále počíta. „Hovoril som s pánom Polívkom a vraj si za neho nemám hľadať náhradu,“ povedal spevák pre denník Blesk.

Po Novom roku sa má Polívka objaviť v pražskom Divadle Bez zábradlí, kde má hosťovať so svojou hrou. Zdá sa teda, že sa hercovi už darí oveľa lepšie.

Len pred mesiacom ho z divadla odvážala záchranka. „Po prvej časti dnešného predstavenia sa Bolkovi Polívkovi urobilo nevoľno a na miesto musela doraziť rýchla záchranná služba,“ uviedla vtedy televízia Brněnská Jednička. Údajne išlo o mozgovú príhodu.



Zdroj: SITA.sk - Bolka Polívku prepustili z nemocnice. Náhradu za neho hľadať nemajú, odkazuje kolegom © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lenke Filipovej museli operovať mozog. Bola na tom oveľa horšie, ako si pôvodne všetci mysleli
<< predchádzajúci článok
Poznáme tému tohtoročného Tatranského ľadového dómu, bude niesť podobu Baziliky sv. Jána v Lateráne – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 