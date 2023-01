Bolo to opatrenie Smeru a títo barani školské obedy opäť spoplatnili, povedal Fico a vyzýva ľudí k referendu

Opatrenie Smeru

V referende 21. januára sa občania vyjadria k otázke, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR.





10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Enormné zdražovanie obedov v školách aj energií je podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica výsledkom práce súčasnej vlády, preto vyzýva ľudí na účasť v referende. Ako povedal dnes na tlačovej konferencii, v roku 2022 platili rodičia za obedy 30 až 35 eur mesačne, od januára to je 45 až 50 eur. Pripomenul, že keď bol Smer-SD vo vláde, zaviedol obedy zadarmo pre určité kategórie žiakov.„Len preto, že to bolo opatrenie Smeru, títo barani školské obedy opäť spoplatnili,“ povedal Fico.Ako pokračoval, podnikatelia im vo veľkom posielajú faktúry za energie, ktoré sú pre nich likvidačné. Uviedol príklad malého podnikateľa, ktorý poskytuje služby v oblasti fyzioterapie a v novembri 2022 platil za elektrinu 57,70 eura, no za január už má zaplatiť 615 eur. Ďalšia rodinná firma z okresu Považská Bystrica má zaplatiť tento rok za elektrinu 23 782 eur, vlani to bolo 5 126 eur. Dôsledkom je, že končí a prepúšťa zamestnancov.Fico uviedol, že základnou úlohou štátu je chrániť ekonomiku, čo táto vláda neurobila. Kritizoval, že nechala padnúť hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom, ktorá ohlásila svoj koniec. Zároveň poukázal na to, že lekári v ambulanciách začínajú hovoriť o 20-eurových poplatkoch. Pre neschopnosť vlády podľa neho zomrelo na Slovensku na COVID-19 o 20-tisíc ľudí viac ako malo.Fico si myslí, že rozpadnutá koalícia sa bude predčasným voľbám vyhýbať a docieliť sa budú dať len úspešným referendom. Na záver adresoval výzvu ľuďom, aby sa zúčastnili na referende.Ak nie, „potom nám neposielajte faktúry, keď máte možnosť poslať túto vládu do čerta 21. januára,“ povedal.Smer-SD už po Slovensku vyvesil 1 100 billboardov a platí aj reklamu v médiách s cieľom mobilizovať obyvateľov, aby sa zúčastnili na referende.Šéf Smeru-SD zároveň kritizoval povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) za zbieranie podpisov pre novú väčšinu v parlamente s tým, že krajina potrebuje novú vládu. Zároveň povedal, že Smer-SD nebude súhlasiť s tým, aby sa schválila taká novela ústavy, ktorá by síce umožnila predčasné voľby, ale nebola by v nej zahrnutá možnosť vyvolať ich referendom.„Prečo by som pľul ľuďom do tváre? Prečo by mal Smer-SD súhlasiť k tým, že zoberieme ľuďom referendum ako najvyššiu formu právnej demokracie?“ reagoval Fico.