Bolo to zlyhanie Počiatka, tvrdí minister Kamenický o kauzách Tipos a Lemikon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2019 (Webnoviny.sk) - Kroky bývalého ministra financií Jána Počiatka vo veci súdneho sporu národnej lotériovej spoločnosti Tipos s vtedy cyperskou schránkou Lemikon sú kauzou Jána Počiatka.Tvrdí to súčasný šéf rezortu financií Ladislav Kamenický v reakcii na zverejnené videá, kde si Počiatek u vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vybavuje „marketing“ po vyplatení miliónov eur na účet cyperskej spoločnosti. „Ja som bol trošku šokovaný tým videom, ktoré bolo zverejnené. Považujem to za individuálne pochybenie pána ministra,“ povedal v utorok novinárom Kamenický.Problémy s Tiposom však musí hasiť aj samotný minister Kamenický. Do stopercentnej štátnej akciovky, kde akcionárske práva vykonáva práve jeho rezort, totiž minulý týždeň vtrhli policajti a odviedli si odtiaľ aj šéfa spoločnosti a predsedu predstavenstva Jána Barcziho pre podozrenia z podvodov.Kamenický pripomenul, že po zásahu polície v Tipose urobil okamžité opatrenia a odvolal riaditeľa a predsedu predstavenstva firmy Jána Barcziho z funkcie. „Ja samozrejme nechcem byť ani sudca, ani prokurátor a už vôbec nie kat. Treba si počkať na samotné vyšetrovanie a dokazovanie a uvidíme, aký bude výsledok,“ dodal Kamenický.