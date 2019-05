Bolsonaro dekrétom uľahčil prístup k zbraniam a strelivu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Rio de Janeiro 8. mája (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v utorok podpísal dekrét, ktorý ľuďom uľahčí prístup k zbraniam a strelivu, informovala agentúra AP.Tento dekrét zmierni obmedzenia v oblasti dovozu zbraní zo zahraničia a takisto sa ním zvýši množstvo streliva, ktoré si jednotlivec môže kúpiť, spresňuje agentúra Reuters.Dekrét podľa AFPna trhu so zbraňami a otvára trh aj pre strelné zbrane a strelivo, ktoré boli vyrobené mimo Brazílie. Uvádza sa to v zhrnutí dekrétu, ktoré vydala kancelária prezidenta. Celý text zatiaľ nebol uverejnený.Prezident podpísal v polovici januára dekrét, ktorý zmierňuje prísne podmienky držby strelných zbraní so zámerom zastaviť nárast kriminality.povedal v tejto súvislosti Bolsonaro.Bolsonaro, ktorý zvíťazil vo voľbách v októbri minulého roka, počas predvolebnej kampane sľúbil vyzbrojiť obyvateľstvo s cieľom znovu nastoliť v krajine zákon a poriadok.