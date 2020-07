Bolsonaro mal opäť pozitívny test na Covid-19, vláda informovala o jeho zdravotnom stave

Nakazení sú aj ďalší členovia vlády

Prezident zľahčoval riziká vírusu

Druhý najvyšší počet nakazených

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Brazílsky prezident mal znova pozitívny test na koronavírus . Oznámila to brazílska vláda s tým, že Jair Bolsonaro je aj napriek tomu v dobrom zdravotnom stave.Bolsonaro oznámil, že má ochorenie COVID-19, 7. júla. Následne ho testovali 15. júla a v utorok, pričom oba testy boli pozitívne. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že priemerný čas od prepuknutia ochorenia do klinického zotavenia v miernych prípadoch je približne dva týždne.Brazílska vláda uviedla, že Bolsonaro bude fungovať prostredníctvom videokonferencií namiesto osobných stretnutí. V dôsledku nákazy zrušil cestu do severovýchodnej Brazílie.COVID-19 diagnostikovali prinajmenšom štyrom ďalším členom vlády.Brazília je druhým najhoršie postihnutým štátom na svete, no Bolsonaro opakovane zľahčoval riziká, ktoré vírus predstavuje. Ochorenie COVID-19 nazval "chrípočkou", vyjadril sa, že ho vážne nepostihne, a niekedy sa objavoval na verejnosti bez ochranného rúška.Prezident sa lieči antimalarikom hydroxychlorochín, hoci nie je dokázané, že je voči vírusu účinný. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečný.Brazílska vláda informovala, že v krajine potvrdili viac ako dva milióny prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 81-tisíc súvisiacich úmrtí.V oboch prípadoch je to podľa štatistík Johns Hopkins University druhý najvyšší počet na svete, smutné prvenstvo majú Spojené štáty americké.