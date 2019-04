Bolt ponúka v Madride novú službu, prenájom elektrických skútrov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 6. apríla (TASR) - Bolt, estónska aplikácia pre spájanie cestujúcich a vodičov, predtým známa pod názvom Taxify, spúšťa v Madride novú službu - prenájom elektrických skútrov.Tento krok je ďalším odrazovým mostíkom pre estónsky start-up na ceste k rozšíreniu podnikania nad rámec zdieľanej jazdy. Firma sa snaží získať investorov pre plány, ktoré by jej mali zabezpečiť rast.Elektrické skútre si získavajú čoraz väčšiu popularitu vo veľkých mestách, ktoré zápasia s dopravnými zápchami. Vlani Bolt ponúkol prvýkrát takéto služby v Paríži.Jazda v španielskom hlavnom meste má stáť 15 centov za minútu, pričom minimálny poplatok bude 1 euro. Na odomknutie skútra potrebujú zákazníci naskenovať QR kód a po dokončení jazdy ho môžu nechať kdekoľvek na ulici.Doprava je veľkým problémom v dnešných mestách, vrátane Madridu. Jazda skútrom je pritom oveľa efektnejšia ako s autom, uviedol spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Boltu Markus Villig. Dodal, že s pomocou skútrov sa v Madride vyriešia naraz dve veci: zníži sa počet áut a zákazníci ušetria čas aj peniaze.Bolt chce s pomocou skútrov preniknúť do ďalšej oblasti na trhu, v ktorej podniká jeho najväčší súper - americký Uber. A tou je dodávka jedla. Estónska spoločnosť v lete oznámila, že plánuje spustenie konkurenčnej služby k Uber Eats v Estónsku, Fínsku a Južnej Afrike.Estónsky start-up by chcel získať financie na tieto projekty od investorov. Nedávno prijal Johana Bergqvista, bývalého šéfa Spotify, na post finančného riaditeľa. Jeho úlohou bude dohliadať na získavanie peňazí.Elektrické skútre priťahujú investorov, o čom svedčia financie, ktoré už napumpovali do projektov Lime a Bird. Ale tieto dopravné prostriedky začínajú byť v mnohých mestách pod určitým tlakom regulačných úradov. Ľudia sa totiž sťažujú, že jazdia po chodníkoch a parkujú na nevhodných miestach.San Francisco ich vlani dočasne zakázalo. Neskôr obnovilo licencie, ale len niektorým prevádzkovateľom a za presne stanovených podmienok. Lime, Bird a Uber pritom licenciu od mesta nezískali.Aj Madrid a Paríž zakázali minulý rok e-skútre na chodníkoch. Hlavné mesto Španielska dokonca trom prevádzkovateľom, vrátane Lime, odobralo licenciu, lebo nedodržiavali pravidlá. Neskôr však radnica v Madride Lime licenciu obnovila. A udelila povolenie na prevádzkovanie elektrických skútrov aj Boltu a firme Jump.