Bolton: Ak Irán prekročí limit pre zásoby uránu, je možné čokoľvek

John Bolton, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 25. júna (TASR) - V prípade, že Irán prekročí limit pre zásoby uránu, ktorý stanovila medzinárodná dohoda z roku 2015, ". Vyhlásil to v utorok poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton.Reagoval tak na otázku, či by mohlo dôjsť k vojenskému zásahu voči Teheránu, ak prekročí povolený 300-kilogramový limit na zásoby uránu.Podľa Boltona by sa", ak by tieto limity prestal dodržiavať. "" uviedol Bolton po skončení bezpečnostného summitu v Jeruzaleme, v rámci ktorého rokoval s tajomníkom Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolajom Patruševom a izraelským poradcom pre národnú bezpečnosť Meirom Ben-Šabatom.Podľa Boltona sa Irán musí definitívne vzdať svojich snáh o vývoj jadrových zbraní a ich nosičov.S odkazom na Irán tiež zdôraznil, že si Washington želá odchod zahraničných vojsk zo Sýrie, kde iránske jednotky bojujú na strane prezidenta Bašára Asada. V tomto bode mu oponoval ruský kolega Patrušev, podľa ktorého iránske jednotky zohrali v Sýrii dôležitú úlohu v boji proti terorizmu a prispeli k stabilizácii tamojšej situácie. Boltonove stanovisko ohľadne iránskych vojsk v Sýrii, naopak, podporil izraelský poradca pre národnú bezpečnosť.