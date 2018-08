Bolton varoval Rusko pred zasahovaním do novembrových volieb v USA

John Bolton, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 23. augusta (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton varoval vo štvrtok Moskvu pred zasahovaním do volieb, ktoré sa uskutočnia v Spojených štátoch v novembri tohto roka. Bolton to povedal počas stretnutia s tajomníkom Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolajom Patruševom v Ženeve.Bolton tiež uviedol, že s Patruševom počas rozhovoru prebrali aj tému sprísnenia ekonomických sankcií voči Iránu a diskutovali o postupnom ukončení iránskej prítomnosti v Sýrii, informuje agentúra Reuters.Išlo o prvé stretnutie predstaviteľov USA a Ruska na vysokej úrovni od júlového summitu, ktorý sa konal vo fínskych Helsinkách, píše agentúra DPA.povedal Bolton na tlačovej konferencii po stretnutí so svojím ruským náprotivkom, ktoré trvalo vyše päť hodín.Spojené štáty už uvalili ekonomické sankcie na Rusko v súvislosti so zasahovaním do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Moskva tieto obvinenia popiera.Bolton ďalej uviedol, že práve problém údajného ruského zasahovania do volieb v USA zabránil dohode na záverečnom spoločnom stanovisku oboch strán.Témou rozhovoru boli aj obnovené sankcie voči Iránu zo strany USA. Bolton zhrnul, že po tohtoročnom rozhodnutí USA odstúpiť od medzinárodnej dohody z roku 2015, ktorej cieľom je obmedziť jadrový program Teheránu, chce Trumpova administratíva "vyvíjať na (iránsky) režim maximálny nátlak" zavedením rozsiahlejších a účinnejších sankcií.Ďalšou prioritou rokovania bolo prediskutovať možnosti, ako stiahnuť iránske jednotky zo Sýrie. Washington podľa Boltona chce, aby Irán krajinu zmietajúcu sa v dlhoročnom konflikte opustil, avšak odmieta návrh Moskvy, aby tento proces podliehal ústupkom zo strany USA.Patrušev po stretnutí dodal, že obe strany sa dohodli na obnove komunikácie medzi ministerstvami obrany oboch krajín, informovala ruská štátna tlačová agentúra TASS.