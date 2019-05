Boltonu hrozí odpočet bodov na začiatku budúcej sezóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bolton 8. mája (TASR) - Jeden z najstarších anglických futbalových klubov Bolton Wanderers sa pre finančné problémy môže dostať do nútenej správy. Zostupujúcemu účastníkovi druhej najvyššej súťaže navyše hrozí v prípade neúspešného predaja konkurz, ktorý by mu spôsobil odpočet bodov na začiatku budúcej sezóny.Klub zo severnej časti Anglicka má daňový dlh viac ako milión libier. Ten mal byť splatený už v apríli, no vedenie dostalo ďalších 30 dní na jeho vyrovnanie. Odklad bol však spojený s prevzatím klubu novým majiteľom Laurenceom Bassinim. Tomu sa nepodarilo dodržať sľub s vyplatením dlhov voči hráčom a zamestnancom pred kúpou a transakciu zamietli.citovala agentúra AP predsedu Boltonu Kena Andersona.