Bombové hrozby pokračujú a Šutaj Eštok namiesto riešenia bezpečnosti vypisuje konšpiračné statusy, kritizujú liberáli

Výzva na riešenie skutočných hrozieb

Hrozby bombových útokov sú na dennom poriadku

10.2.2025 (SITA.sk) - Štát je v rozvrate a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je ticho. Vyhlásil to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling . Ako upozornil, opäť boli nahlásené bomby , a to aj v Sociálnej poisťovni "Minulý týždeň boli terčom školy. Ministerstvo im odkázalo, že ich bezpečnosť je na riaditeľoch. Kataster stále nefunguje naplno a doplácajú na to ľudia. A Eštok, ktorý má riešiť našu bezpečnosť, sa tvári, že s tým nič nemá," uviedol Gröhling s tým, že minister sa tvári, že problém nejestvuje a na sociálnych sieťach píše konšpirácie."Keď ide o politických oponentov, šikanovanie stredoškolákov pre masky, cesty na futbal a Októberfest či blúznenie o prevrate, vtedy je minister aktívny. Keď ide o bezpečnosť ľudí, vôbec o ministrovi vnútra nepočuť," dodal predseda SaS. SR sa podľa neho rúca, kým minister vnútra rieši na sociálnych sieťach svoje konflikty a upevnenie si moci."Vyzývam ministra vnútra, aby začal konať, prestal vypisovať trápne konšpiračné statusy o prevratoch a začal konečne riešiť skutočné hrozby, ktorým ľudia na Slovensku denno-denne čelia. Školy, sociálna poisťovňa aj ostatné inštitúcie čakajú, že minister bude riešiť ich bezpečnosť a nie svoje konflikty a osobné ciele," uzavrel Gröhling.Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková pripomenula, že poisťovňa dostala za mesiac už druhý e-mail o tom, že sa v jej nešpecifikovanom objekte nachádza bomba."Sľubovali vám, že sa vďaka nim bude na Slovensku bezpečnejšie žiť, no hrozby bombových útokov sú tu takmer na dennom poriadku. A minister vnútra? Ten rieši kyberšikanu jazdcov F1, cestuje na futbal, Októberfest alebo útočí na študentov. Možno sa aj teraz dozvieme, že aj za týmito hrozbami stojí opozícia, ukrajinská rozviedka alebo gruzínske légie," napísala Bajo Holčková na sociálnej sieti.Súčasne vyzvala ministra vnútra, aby prestal riešiť neexistujúci prevrat. "Prestaňte si z vládnej letky robiť cestovnú kanceláriu a začnite konečne riešiť bezpečnosť ľudí na Slovensku. Ak nedokážete ľudí ochrániť, tak to aspoň chlapsky priznajte," uzavrela poslankyňa.