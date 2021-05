Bombový útok na dievčenskú školu má až 50 obetí, k činu sa zatiaľ nikto neprihlásil (video)

K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil

9.5.2021 (Webnoviny.sk) - Počet obetí bombového útoku na dievčenskú školu v afganskom hlavnom meste Kábul stúpol na 50, pričom mnohé z nich sú vo veku 11 až 15 rokov. Informovalo o tom v nedeľu afganské ministerstvo vnútra.Počet zranených pri sobotňajšom útoku sa zvýšil na viac ako 100, povedal hovorca ministerstva vnútra Tarík Arian. K trom explóziám pred vchodom do školy došlo v čase, keď študentky odchádzali domov, dodal hovorca.Útok sa odohral v prevažne šiítskej štvrti v západnej časti Kábulu. Militantné hnutie Taliban poprelo zodpovednosť za výbuchy a útok odsúdilo.Oblasť Kábulu, v ktorej k explóziám došlo, je poznačená násilnosťami voči šiítskej menšine a najčastejšie sa k ním hlási odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS) . K sobotňajšiemu útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.Organizácia IS sa v minulosti prihlásila k útokom proti šiítom v rovnakej oblasti, vrátane dvoch vlaňajších útokov na školské zariadenia, pri ktorých zomrelo 50 ľudí, väčšinou študentov.K sobotňajším výbuchom došlo v čase, keď zvyšných 2 500 až 3 500 amerických vojakov sa začalo oficiálne sťahovať z Afganistanu. Z krajiny majú odísť najneskôr do 11. septembra.