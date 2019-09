Bombový útok si v Kábule vyžiadal päť mŕtvych a desiatky zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 3. septembra (TASR) - Minimálne päť ľudí prišlo o život a ďalších 50 utrpelo zranenia pri masívnom výbuchu, ku ktorému došlo v pondelok večer v centre afganského hlavného mesta Kábul. Všetky obete tvoria civilisti. K bombovému útoku sa medzitým prihlásilo hnutie Taliban, informovala tlačová agentúra AFP.Explózia nastala neďaleko medzinárodného komplexu krátko na to, ako americký špeciálny vyslanec Zalmay Khalilzad rokoval v Kábule o možnej dohode s islamistickým hnutím Taliban, ktorá by priniesla stiahnutie amerických vojakov z piatich afganských základní.K výbuchu došlo v obytnej oblasti pri Green Village, veľkom komplexe, kde sídlia charitatívne úrady a medzinárodné organizácie. Green Village je samostatnou jednotkou pri neďalekej Green Zone, múrmi obohnanej a ťažko opevnenej štvrti Kábulu, kde sa nachádza niekoľko veľvyslanectiev vrátane ambasád USA a Británie.Khalilzad, ktorý strávil vyjednávaním s Talibanom približne rok, uviedol, že zníženie počtu vojakov v amerických základniach sa uskutoční v priebehu štyroch mesiacov po dosiahnutí dohody, avšak pod podmienkou, že Taliban dodrží svoje záväzky.Napriek tomu, že rokovania sa dostali - ako je všeobecne považované - do finálnej fázy, Afganistan sužuje opäť nová vlna násilia. Taliban sa v sobotu pokúsil obsadiť mesto Kunduz na severe krajiny. Talibanskí bojovníci v nedeľu napadli tiež mesto Púli Chumrí, ktoré je administratívnym centrom severoafganskej provincie Baghlán.Dohoda počíta s odchodom 5400 amerických vojakov, ale vzbúrenci požadujú, aby z krajiny odišlo všetkých približne 20.000 vojakov USA a NATO. Washington chce za stiahnutie síl od Talibanu záruky, že sa Afganistan nestane útočiskom pre extrémistické skupiny, ktoré tam budú pripravovať globálne teroristické útoky.