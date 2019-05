Bondrov gólový pozdrav babke do neba: Som hrdý, že tu môžem byť

Na snímke zľava Martin Fehérváry, Matúš Sukeľ, Dávid Bondra, Róbert Lantoši a asistent trénera Róbert Petrovický počas spoločného fotenia slovenskej hokejovej reprezentácie na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 14. mája 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 18. mája (TASR) - Dávid Bondra si odkrútil v sobotu proti Veľkej Británii premiéru v slovenskom drese na domácich majstrovstvách sveta. Okorenil ju aj gólom, ktorým stanovil konečné skóre 7:1. Premiérový zásah venoval najmä svojej babičke.povedal Bondra.Dvadsaťšesťročný krídelník pritom ráno ani nevedel, že nastúpi, o svojom premiérovom štarte v Košiciach sa dozvedel až pred zápasom.Bondra figuroval v reprezentačnom kádri takmer od začiatku prípravy na MS, dostal sa aj do záverečnej nominácie, no na svoj štart čakal až do šiesteho skupinového zápasu na MS.dodal.Útočník Adam Liška priznal, že situáciu v tabuľke má zmapovanú a v nedeľnom zápase Nemecko - USA (od 16.15) bude z neho veľký fanúšik Nemecka.Na hre slovenského tímu bolo vidieť veľké odhodlanie, ktoré potvrdil rýchlymi gólmi už v úvode.poznamenal útočník Adam Liška, ktorý priznal, že nemali problém ani s motiváciou na zápas proti najslabšiemu tímu košickej A-skupiny.Liška sa do štatistík zapísal asistenciou pri góle Matúša Sukeľa na 6:1. Prečíslenie dvoch proti jednému vyriešil zodpovedajúco svojmu menu - lišiacky. Svoju nie príliš prudkú strelu zámerne nasmeroval do ľavého betónu britského brankára, od ktorého sa odrazila priamo pred pohotového Sukeľa.priznal Liška.Druhé presvedčivé víťazstvo po sebe síce potešilo divákov a zvýšilo bodový zisk slovenského tímu, tí sú však naďalej odkázaní na pomoc iných. Popri istých postupujúcich Fínsku, Kanade a Nemecku je už v hre iba postup cez USA, s ktorými má slovenský tím lepší vzájomný zápas (4:1). Zámorský tím má však o dva body viac a na rozdiel od Slovákov bude hrať ešte dva zápasy. Postupová matematika je preto jasná, Američania z nich nesmú získať viac ako jeden bod.poznamenal Liška.Slovenský hokejový brankár Denis Godla v sobotu ráno ešte netušil, že si večer pripíše prvý reprezentačný štart na MS. Do bránky mal ísť pôvodne Marek Čiliak, tréneri však poobede rozhodli, že dajú príležitosť Godlovi. Dvadsaťštyriročný reprezentant doteraz sledoval zápasy iba z tribúny, no proti Veľkej Británii už nastúpil a pripísal si 16 úspešných zákrokov.Asistent trénera Andrej Podkonický na rannom rozkorčuľovaní uviedol, že v bránke bude Čiliak, napokon bolo všetko inak.povedal Godla a dodal:Godla si pochvaľoval aj hru defenzívy, s obrancami veľmi komunikovať nemusel:Inkasoval iba raz, jediný zásah britských nováčikov sebakriticky vzal na seba:Godlovi pomohli aj spoluhráči, ktorí hrali obetavo.poznamenal slovenský brankár.Spolu s Godlom dostal v zápase príležitosť aj ďalší hráč, ktorý doteraz sedel na tribúne, Dávid Bondra. Ten si tohtoročný debut okorenil gólom. Obaja si tak mohli vychutnať burácajúcich divákov priamo na ľade a nie len na tribúne.povedal Godla.