Bono po strate hlasu navštívil lekára, zvyšok turné U2 odspieva

Bono Vox, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. septembra (TASR) - Frontman írskej rockovej skupiny U2 Bono Vox v nedeľu uviedol, že bude môcť odspievať zvyšok turné, v rámci ktorého zrušil sobotňajší koncert v Berlíne po tom, ako priamo počas vystúpenia stratil hlas.uviedol Bono vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnej webstránke U2.dodal 58-ročný spevák. Na koncerte v Berlíne, ktorý musel zrušiť po niekoľkých piesňach, panovala podľa neho úžasná atmosféra a stal by sa jednou z týchBono v tejto súvislosti dodal, že skupina U2 sa už nevie dočkať, keď sa do Berlína vráti na náhradný koncert v novembri.Frontman U2 v sobotu musel náhle zrušiť koncert v berlínskej multifunkčnej hale Mercedes-Benz Arena, keď po odspievaní pár piesní stratil hlas. Pieseň Beautiful Day ešte odspieval s pomocou fanúšikov, ktorí ho povzbudzovali, aby spievať neprestával. Bono však potom odišiel do zákulisia a už sa nevrátil.Fanúšikom bolo následne oznámené, že koncert sa presúva na náhradný termín (13. novembra) a že si majú ponechať vstupenky.