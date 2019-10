Bookerovu cenu 2019 získali Margaret Atwoodová a Bernardine Evaristová

Na archívnej snímke je kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. októbra (TASR) - Laureátkami tohtoročnej prestížnej britskej Bookerovej ceny sa v pondelok večer spoločne stali kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová a britská autorka s nigérijským pôvodom Bernardine Evaristová. Informovala o tom agentúra AFP.Atwoodová (79) ocenenie získala za román The Testaments (pozn. TASR - v slovenčine vyjde ako Testamenty v roku 2020). Ide o pokračovanie jej známeho románu Príbehu služobníčky, ktorý sa dočkal filmového aj populárneho seriálového spracovania. Evaristová (60) zase cenu získala za román Girl, Woman, Other, v ktorom sa prelínajú príbehy 12 prevažne černošských žien žijúcich v Británii, píše agentúra DPA.Atwoodová sa stala len druhou ženskou autorkou, ktorá toto prestížne literárne ocenenie, dotované sumou 50.000 libier (vyše 57.000 eur), získala už po druhý raz.Cenu zároveň v minulosti získali naraz dvaja autori celkovo len dvakrát, v rokoch 1974 a 1997, pričom následne boli jej pravidlá pozmenené tak, aby nebolo pravdepodobné, že sa takáto situácia zopakuje, píše AFP. Podľa agentúry však tentokrát porota tieto pravidlá zjavne nebrala do úvahy.Obe laureátky 50. ročníka Bookerovej ceny, ktorú im v pondelok večer udelili na slávnostnej ceremónii v londýnskom paláci Guildhall, spoločne predstúpili na pódium.zažartovala Atwoodová, ktorá mala na hrudi pripnutý odznak environmentálneho hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu), organizujúceho klimatické protesty. V rovnakom duchu dodala, že pre ňu ako pre "dobrú Kanaďanku", keďže Kanaďania si nepotrpia na slávu, by bolo "celkom trápne", ak by cenu získala sama.obrátila sa na Evaristovú.Evaristová reagovala vyhlásením, že je "neuveriteľné" zdieľať cenu s takou legendou ako je Margaret Atwoodová.dodala.Bookerova cena sa udeľuje od roku 1969 a jej prvým laureátom bol anglický spisovateľ Percy Howard Newby. Do roku 2013 sa o ňu mohol uchádzať len prozaik či prozaička narodený v Británii alebo v niektorej z britských kolónií. V roku 2014 bola cena rozšírená a môže ju získať každý román pôvodne napísaný v angličtine. Môžu ju tak dostať aj Američania, ktorí dovtedy takúto možnosť nemali.Atwoodová cenu získala prvýkrát v roku 2000 za román The Blind Assassin (Slepý atentátnik).