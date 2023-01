Borguľa tvrdí, že jeho obvinenie bolo politické rozhodnutie s cieľom zastrašiť ho pred hlasovaním o vydaní Fica do väzby

Borguľa: Nemal som za čo uplácať

Zrušenie obvinenia paragrafom 363

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Borguľa tvrdí, že bolo politickým rozhodnutím obviniť ho, s cieľom zastrašiť ho pred blížiacim sa hlasovaním o vydaní Roberta Fica Smer-SD ) do väzby.Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, celý čas upozorňoval na to, že ak niekoho uplácal, musí existovať vec, za ktorú dával úplatok.„Tvrdil som to vyšetrovateľovi nielen ja, ale aj páni prokurátori Daniel Lipšic a Matúš Harbakus. Vyšetrovateľovi bola určená povinnosť nájsť prípad, za ktorý som mal uplácať. Prehľadaná bola prokuratúra, polícia, operatíva a nič sa voči mne nenašlo. Nemal som za čo uplácať a presne v týchto intenciách rozhodol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka ," tvrdí Borguľa.Poslanec taktiež nerozumie, prečo sa z neho v prípade, kde bol vedený ako poškodený, stal deň pred hlasovaním obvinený.„Pol roka ste poškodený, prípad je mesiace uzavretý, zrazu prípad zmení vyšetrovateľa, a som obvinený," uviedol. Zároveň napísal, že sa k všetkému bližšie verejne vyjadrí po naštudovaní si písomného vyhotovenia rozhodnutia.Generálny prokurátora SR Maroš Žilinka pre viacnásobné porušenie zákona v neprospech obvineného zrušil podľa paragrafu 363 Trestného poriadku obvinenie z podplácania voči nezaradenému poslancovi Martinovi Borguľovi.Ako informoval na dnešnej tlačovej konferencii, dôvodom je v prvom rade predčasnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní. Podľa Žilinku totiž rozhodli orgány bez toho, aby boli splnené zákonné podmienky na vznesenie obvinenia.