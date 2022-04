Borguľove kauzy sa majú spájať s bratislavskou komunálnou politikou, neraz sa pohyboval na hrane zákona

S menom údajne obvineného poslanca za hnutie Sme rodina Martina Borguľu sa spájajú mnohé podozrenia najmä z bratislavskej komunálnej politiky, pričom neraz sa pohyboval na hrane zákona.

27.4.2022 (Webnoviny.sk) -Napísal to poslanec Milan Vetrák (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že v prípade poskytnutia úplatku to už možno bude za hranou zákonnosti. Martin Borguľa je podľa medializovaných informácií obvinený za úplatok 50-tisíc eur.„Osobne si však ctím prezumpciu neviny, a preto netreba nikoho odsudzovať vopred. Politika však nie je len o práve a spravodlivosti, ale aj morálke a braní zodpovednosti. Zároveň platí, že ak má protikorupčná vláda a koalícia vo svojich radoch poslancov, ktorí sú obvinení z korupcie, bolo by správne, ak by vzali zodpovednosť nielen za seba, ale aj za stranu a koalíciu, ktorá mu dala dôveru a vzdali sa mandátu,“ dodal Vetrák s tým, že je na poslaneckom klube Sme rodina, aby sa vysporiadal s obvineniami voči poslancovi.