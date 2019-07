Boris Johnson by ako premiér chcel čo najskôr dosiahnuť dohodu s USA

Na archívnej snímke Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. júla (TASR) - Ak sa Boris Johnson stane budúcim šéfom britskej vlády, chcel by sa čo najskôr stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aby s ním diskutoval o podobe budúcej obchodnej dohody, ktorá by mala upraviť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Britániou po tzv. brexite. V nedeľu o tom napísal britský denník The Times s odvolaním sa na nemenovaného prívrženca bývalého starostu Londýna.citovali noviny Johnsonovho stúpenca.Ak sa bývalý britský minister zahraničných vecí stane premiérom, je čo najskôr pripravený odcestovať do Spojených štátov s cieľom dosiahnuť obchodnú dohodu ešte pred dátumom vystúpenia Británie z Európskej únie, ktorý je stanovený na 31. októbra 2019.Britská premiérka Theresa Mayová a jej manžel Philip odídu z premiérskeho bytu na ulici Downing Street 24. júla a Mayovej miesto nahradí Boris Johnson alebo Jeremy Hunt. Konzervatívna strana práve hlasuje o svojom novom lídrovi a zároveň premiérovi.Brexit, pôvodne naplánovaný na 29. marca, bol už dvakrát odložený vzhľadom na nesúhlas britského parlamentu s dohodou o brexite v podobe, v akej ju vyrokovala Mayová.