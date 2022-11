Boris Kollár našiel v správe prezidentky Čaputovej pasáže, s ktorými nesúhlasil

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) nechcel pomenovať, s čím sa nestotožnil v prejave prezidentky Zuzany Čaputovej . Povedal, že nechce rozoštvávať a robiť z toho politikum.Priznal, že v ňom sú pasáže, s ktorými nesúhlasil, no zároveň jej poďakoval za tie, ktoré venovala úspechom vlády. Stotožnil sa však s tým, že politici by mali väčšmi dbať na svoje výroky, ktoré sa podľa Kollára často zvrhávajú k vulgarizmom či osobnému napádaniu.Kollár ďalej zdôraznil, že išlo o prezidentkin prejav a on ho neplánuje využívať na sebaprezenáciu, ani sebatrýznenie, ani sebareflexiu. Reagoval tak na otázku, či Čaputovej prejav využijú na sebareflexiu v rámci strany či vo vládnej koalícii. Prejav označil za autonómny, podľa neho vyjadroval pocity prezidentky, s ktorými sa on sám nemusí stotožniť.To, že sa niekto nezúčastnil na prezidentkinom prejave v parlamente, označil za necitlivé a urážlivé. Igor Matovič OĽaNO ) mu tam nechýbal.