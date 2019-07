Boris Kollár oceňuje analýzu o revízii výdavkov na pôdohospodárstvo

Na archívnej snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júla (TASR) - Hnutie Sme rodina - Boris Kollár víta a oceňuje kvalitnú analytickú prácu, ktorú vo svojej záverečnej správe "Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka" pred niekoľkými dňami poskytol útvar Hodnota za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR a Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Informovalo o tom tlačové oddelenie hnutia.povedal predseda hnutia Boris Kollár.pýta sa Jaroslav Karahuta, predseda pracovnej skupiny hnutia pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj.Ak by šéfka rezortu podľa Karahutu reflektovala na výstupy záverečnej správy IPP, nenavrhovala by za vládu SR v ďalšom programovacom období rokov 2021 až 2027 znovu presúvať prostriedky z druhého do prvého piliera, len aby nespôsobila záťaž pre štátny rozpočet, z dôvodu potreby kofinancovania.dodal Karahuta.Hnutie Sme rodina – Boris Kollár je podľa svojich slov pripravené vyviesť slovenské poľnohospodárstvo z pretrvávajúcej krízy a má na to pripravenú sériu opatrení na zlepšenie situácie v slovenskom agropotravinárskom rezorte, prostredníctvom ktorých chce dosiahnuť úroveň 50 % priemeru EÚ v horizonte 10 rokov. Cieľom hnutia je nastaviť legislatívne a ekonomické podmienky v novom programovom období po roku 2021 tak, aby mohlo byť spolufinancovanie Programu pre rozvoj vidieka (2. pilier) zo štátneho rozpočtu vyššie ako iba povinných minimálne 30,9 %, a aby sa čo najviac prostriedkov sústredilo na cielene a vopred plánované nástroje pre rozvoj vidieka ako garanta potravinovej, pôdnej a vodnej bezpečnosti štátu.