Borussia Dortmund získala obrancu Moreya z FC Barcelona

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 1. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund angažoval na voľný prestup Mateua Moreya, ktorý dosiaľ pôsobil v FC Barcelona. Devätnásťročný pravý obranca má na konte víťazstvo v mládežníckej Lige majstrov 2016/17 a so španielskou reprezentáciou do 17 rokov sa v tej istej sezóne radoval na ME tejto vekovej kategórie.citovala Moreya agentúra DPA.dodal športový riaditeľ Dortmundu Michael Zorc.