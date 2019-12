Bosna prevezme kontrolu nad svojím celým vzdušným priestorom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banja Luka 4. decembra (TASR) - Bosna a Hercegovina po 27 rokoch od vypuknutia občianskej vojny a po 15 rokoch príprav prevezme v noci na štvrtok kontrolu nad celým svojím vzdušným priestorom. Informuje o tom internetový spravodajský portál Balkaninsight.com.Riadenie letovej prevádzky sa odohráva na dvoch úrovniach - prvá je do 10.000 metrov, druhá nad touto výškou, kde je doprava najhustejšia.Od vypuknutia konfliktu v Bosne a Hercegovine v roku 1992 krajina nemala žiadnu kontrolu nad svojím vzdušným priestorom až do roku 2014, keď prevzala kontrolu nad úrovňou do 10.000 metrov. Úroveň nad touto hladinou však zostala pod spoločnou kontrolou dvoch susedných štátov - Srbska a Chorvátska.Bosniansky Úrad pre letovú prevádzku (BHANSA) tvrdí, že v tejto hornej zóne sa odohráva viac než 80 percent leteckej dopravy. Úrad preto očakáva, že počet letov, ktoré kontroluje, sa významne zvýši, a to na 700-800 letov denne v zimnom období a 1600 v letnom. Momentálne BHANSA kontroluje približne 200 letov denne.Rada ministrov Bosny a Hercegoviny v polovici minulého roka prijala príslušné opatrenie o spravovaní vzdušného priestoru, ktoré pripravilo cestu na to, aby krajina prevzala kontrolu nad svojou celou oblohou. Tento proces bol omnoho dlhší než v ostatných postjuhoslovanských republikách.